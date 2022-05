Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz nach Verpuffung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08.30 Uhr im Ortsteil Schwarzhausen in der Schmerbacher Straße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In dem Nebengelass eines Einfamilienhauses kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung und folgend zu einem Kleinbrand innerhalb des Gebäudes. Als die Feuerwehrkameraden das Haus zur Brandbekämpfung betraten, trafen sie auf den 68-jährigen Bewohner. Er war offenbar mit dem Löscheinsatz und dem drohenden Wasserschaden nicht einverstanden und wollte zunächst sein Hab und Gut in Sicherheit bringen, u.a. auch ein Luftdruckgewehr. Die Feuerwehrkameraden fühlten sich durch die Waffe bedroht, reagierten korrekt und rückten umgehend vom Gebäude ab. Daraufhin kam es zu einem umfangreichen polizeilichen Einsatz, wobei der 68 Jahre alte Mann kurze Zeit später widerstandslos unter Kontrolle gebracht werden konnte. Er blieb unverletzt. Die Luftdruckwaffe wurde beschlagnahmt. Die Ursache der Verpuffung sowie die weiteren Hintergründe der Geschehnisse sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (db)

