Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Gebäudebrand in der Viethstraße, Hooksiel

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland-Hooksiel. Am 19.07.2022, gegen 20.35 Uhr kam es in der Viethstraße zu einem Gebäudebrand. Die Polizei berichtete. Die Brandursachenermittler der Polizei nahmen heute erneut den Brandort in Augenschein. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt der Waschmaschine sehr wahrscheinlich und somit brandursächlich sein dürfte. Neben dem Hausrat ist ein Gebäudeschaden von ca. 75 - 100.000 Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat den beschlagnahmten Brandort wieder freigegeben.

