Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland-Hooksiel. Am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr befuhr eine 71-jährige Pkw-Fahrerin die Bäderstraße aus Richtung Außenhafen kommend. Im Kreisverkehr zum Pakenser Altendeich bog sie an der ersten Ausfahrt auf die Landesstraße L810 in Fahrtrichtung Horumersiel ab, wo sie letztendlich auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von ca. zwei Promille. Nach erfolgter Blutprobe wurde der Führerschein der 71-jährigen Frau beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell