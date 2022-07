Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Betrunken mit dem Pedelec unterwegs

Bockhorn - Am frühen Samstagmorgen wurde eine Vareler Polizeistreife auf einen 17-jährigen jungen Mann aus Varel aufmerksam, der mit seinem Pedelec mittig auf der Fahrbahn der Bundesstraße 437 unter Nutzung der gesamten Fahrbahnbreite unterwegs war. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,17 Promille. Bei dem Radler wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Nach Weiterfahrtuntersagung wurde der Minderjährige in die Obhut eines Familienmitgliedes übergeben.

Fahrraddiebstahl, Versuchter Diebstahl aus Pkw

Zetel - In der Nacht zum Freitag betraten bislang ungekannte Täter ein im unmittelbaren Nahbereich zum dortigen Spielplatz befindliches Grundstück an der Chaukenstraße und entwenden aus einem Carport zwei verschlossene Fahrräder. In der gleichen Nacht öffneten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise einen auf einem Grundstück der Straße Kanelstadt geparkten Pkw Hyundai Tucson und durchsuchen das Fahrzeug. Diebesgut wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nicht erlangt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen oder Wahrnehmungen der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen.

Diebstahl aus unbewohntem Wohnhaus

Zetel - In der Nacht zum Sonnabend drangen bislang unbekannte Täter in ein sich in Kernsanierung befindliches und daher derzeit leerstehendes Wohnhaus an der Horster Straße 92 ein und entwendeten geringe Mengen Bargeld und Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Bockhorn - In der Nacht zu Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe an einem Einfamilienwohnhaus in der Weißenmoorstraße. Zu weiteren Tathandlungen kam es offenbar nicht.

Bockhorn - In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter eine Hintertür zu einem Wohnhaus an der Westersteder Straße aufzuhebeln. Dies gelang nicht. An der Tür entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Zetel - Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, ereignete sich an der Bohlenberger Straße, Höhe Haus-Nr. 54, ein Verkehrsunfall, welcher einen nicht unerheblich hohen Sachschaden zur Folge hatte. Eine passierende Volvo-Limousine, Farbe grün, streifte einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen parkenden Pkw Peugeot 3008. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen.

