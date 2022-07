Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Müllcontainern und E-Scooter In der Heppenser Straße in Wilhelmshaven wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Müllcontainer in Brand gesteckt. Die Flammen schlugen auf zwei weitere Müllcontainer und einen dort abgestellten E-Scooter über. Die Berufsfeuerwehr löscht den Brand. Zeugen mögen ich bitte mit der Polizei unter Tel. 04462/9420 melden. Unterspülung des Gehwegs; Lkw sackt ein. In der Virchowstraße gerät ein Lkw beim Rangieren mit seinem vorderen Reifen auf den dortigen Gehweg und sackt dort bis zur Vorderachse ein. Die Technischen Betriebe der Stadt Wilhelmshaven gehen von einer Unterspülung des Gehwegs in diesem Bereich aus. (siehe Foto) Fahren ohne Fahrerlaubnis Gleich zweimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich nun ein 25 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades verantworten. Dieser wurde am Samstagabend in der Ebertstraße kontrolliert. Da er vor Ort angab, dass er im Besitz einer schweizerischen Fahrerlaubnis sei und diese bei der Stadt Wilhelmshaven zwecks Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis abgegeben habe, wurde er darauf hingewiesen, dass seine Angaben überprüft werden. Daraufhin setzte er nach der Kontrolle seine Fahrt fort. Eine spätere Überprüfung auf der Dienststelle ergab, dass er seinen schweizerischen Führerschein bereits wegen Alkohol am Steuer abgeben musste.

