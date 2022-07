POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Zetel - Polizei untersagt die Weiterfahrt

Wilhelmshaven (ots) - In vergangenen Wochen kam es in den beiden Stadtteilen F'Groden und Neuengroden mehrfach zu Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzungen von Containern. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde schließlich auch bekannt, dass es am 27.06.2022 vor einer Gaststätte im Stadtteil ...

mehr