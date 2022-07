Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Wilhelmshaven (2 FOTOS) - Nach dem Diebstahl einer Geldbörse EC-Karte zum Bargeldabheben und Einkaufen genutzt - Wer kann Angaben zu der Person machen?

Wilhelmshaven (ots)

Unter dem Motto: Dreist und skrupellos kam es Ende letzten Jahres in einem Verbrauchermarkt in der Posener Straße zu einem Geldbörsendiebstahl. Nicht nur dass eine auf einen Rollator angewiesene ältere Dame geschädigt wurde, mit der entwendeten EC-Karte ging die Täterin offensichtlich auch noch einkaufen.

Hier der Rückblick und die Bitte um Mithilfe zur Identifizierung der Person:

Am Vormittag des 30.12.2022 war eine 89-Jährige mit ihrem Rollator in dem Verbrauchermarkt einkaufen. Während dieser Zeit nutzte eine bislang unbekannte Person eine günstige Gelegenheit, um aus ihrer am Rollator hängenden Tasche die Geldbörse zu entwenden.

Nur wenige Zeit später wurden mit der im Markt entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten in Altengroden 2000 EURO abgehoben. Am gleichen Tag wurde diese Karte auch noch zum Einkaufen bei zwei weiteren Märkten in Sande genutzt.

Personen, die ergänzende Angaben zu den Taten bzw. zu der Person auf den Fotos machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

