POL-NE: Ohne Führerschein mit Polizeiwagen kollidiert

Neuss (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.7.), gegen 17 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Neusser Innenstadt. Nach einem vorangegangenen Streit war die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (57 und 33 Jahre alt) in einer Schlägerei geendet, bei der auch ein Holzstab als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein soll. Der Konflikt hatte sich aus einem Gastronomiebetrieb heraus auf die Straße ...

mehr