Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Läden eines Einkaufszentrums - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.07.), etwa zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr, wurde ein Angestellter eines Einkaufszentrums an der Breslauer Straße auf Geräusche aufmerksam, die nach einem Rollwagen klangen. Da dies zu der Zeit jedoch ungewöhnlich war, wollte er nach dem Rechten sehen. Dabei traf er auf zwei dunkel gekleidete Männer, die einen Rucksack und eine Tasche auf dem Rücken trugen und eine Schwerlastkarre vor sich herschoben. Als sie ihn erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung "An der Hammer Brücke" - allerdings ohne die Karre.

Der Angestellte nahm diese in Augenschein und stellte daraufhin einen kleineren Tresor fest sowie einen Karton eines Ladens, der sich im Einkaufszentrum befindet.

Es stellte sich schließlich heraus, dass sich die beiden unbekannten Tatverdächtigen nach ersten Erkenntnissen zu zwei Ladengeschäften gewaltsam Zutritt verschafft und unter anderem Bargeld und mehrere Tabakstangen entwendet hatten. Zudem hatten sie versucht, einen Tresor mittels der Schwerlastkarre mitzunehmen. Wie sie in das Gebäude gelangt waren, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen können, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell