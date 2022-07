Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 28-Jähriger stellt sich nach Sachbeschädigung - Kurioser Einsatz in Kaarst

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (13.07.), gegen 21:20 Uhr, erhielten Polizeibeamte in Kaarst einen etwas außergewöhnlichen Einsatz. Der Anlass an sich war nicht ungewöhnlich: Ein Zeuge hatte die Leitstelle über Sachbeschädigungen an der Industriestraße informiert. Weniger alltäglich war jedoch, dass der Anrufer vom Tatverdächtigen selbst darum gebeten worden war. Dieser erklärte den eintreffenden Beamten dann auch freimütig, dass er sich selbst anzeigen wolle. Er habe mit einem auf der Straße gefundenen Fahrradpedal einen an einer Tankstelle geparkten PKW beschädigt, die Eingangstür eines Discounters, der sich gegenüber befindet, versucht aufzuhebeln und gegen die dortige Informationstafel neben dem Eingang mit der Faust geschlagen. Zudem habe er mit einem Stein ein dort ebenfalls befindliches Postfach eines Versanddienstleisters bearbeitet. An allen genannten Stellen konnten die Polizisten dann auch Beschädigungen feststellen.

Der 28-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist und gegen den aktuell bereits andere Behörden Ermittlungsverfahren eingeleitet hatten, wurde vorläufig festgenommen, konnte aber nach Vernehmung bereits wieder entlassen werden. Welche Motive seinem Verhalten zugrunde lagen, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

