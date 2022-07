Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senioren im Visier von Taschendieben - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Mittwoch (13.07.) trieben Taschendiebe in Neuss ihr Unwesen. Ein 88-jähriger Neusser erstattete Anzeige, nachdem er vermutlich zwischen 11:30 und 12 Uhr im Bus der Linie 854 beim Aussteigen bestohlen worden war. Der Senior war an der Haltestelle Zolltor in den Bus gestiegen und wollte ihn an der Haltestelle Wolkerstraße wieder verlassen. Es kam plötzlich zu einem kurzen Gedränge. Der Neusser dachte sich zunächst noch nichts dabei, musste aber später feststellen, dass ihm Bargeld aus der innenliegenden Westentasche gestohlen worden war.

Ähnliches stieß einer 79-jährigen Grevenbroicherin zu. Zwischen 13:45 und 14 Uhr hielt sie sich in einem Bekleidungsgeschäft an der Krefelder Straße auf und bemerkte an der Kasse, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. In dem Zusammenhang waren zwei junge Frauen aufgefallen, die sich in direkter Nähe zur Seniorin aufgehalten hatten. Beide waren zwischen 20 und 30 Jahren alt und von schlanker Statur. Beide hatten schwarze Haare, die eine trug sie schulterlang, die andere hatte eine Kurzhaarfrisur. Bekleidet waren sie unter anderem mit schwarzen T-Shirts.

Das Kriminalkommissariat 21 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Machen Sie Langfingern das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

