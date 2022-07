POL-NE: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in U 76: Hinweistelefon 0211 870-0 nimmt Zeugenhinweise entgegen

Meerbusch (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei: Am frühen Mittwochmorgen (13.07.), gegen 6:00 Uhr, kam es in einem Zug (U 76 aus Richtung Düsseldorf in Richtung Krefeld) etwa in Höhe Meerbusch-Landsknecht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen soll dabei ein bislang unbekannter ...

