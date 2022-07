Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Tatverdächtige nach Körperverletzungsdelikt auf Parkdeck

Grevenbroich (ots)

Ein 32-jähriger Grevenbroicher verständigte am Dienstag (12.7.) die Polizei und gab an, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Die Tat habe sich am Ostwall auf dem obersten Parkdeck eines Einkaufszentrums, gegen 23:40 Uhr, ereignet.

Drei unbekannte Männer hätten sich dort aufgehalten und zwei von ihnen hätten ihn im Zuge einer späteren Auseinandersetzung geschlagen und getreten, bevor sie flüchteten.

Der Grevenbroicher beschrieb einen der Tatverdächtigen als etwa 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren, blauen Augen und auffallend ungepflegtem Äußeren. Der Mann soll eine rote Basecap, ein rotes T-Shirt und kurze Hosen getragen haben. Es handele sich zudem offensichtlich um einen Raucher. Ein zweiter Beteiligter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt sein, blonde kurze Haare haben und mit einem rot-blauen Trikot bekleidet gewesen sein.

Allem Anschein nach hatten die drei unbekannten Personen zuvor Alkohol an der Örtlichkeit konsumiert.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen und die Suche nach den Tatverdächtigen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

