Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Widerstände - Biene löst Unfall aus - Böschungsbrand - Schachtdeckel ausgehoben - Streitigkeiten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Streitigkeiten

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, gerieten ein 36-Jähriger und ein 25-Jähriger vor einer Asylunterkunft in der Ulmer-Straße in Streit. Im Laufe des Streitgespräches schlug der 36-Jährige mit einem Gegenstand auf den 25-Jährigen ein. Ein hinzugekommener Zeuge, der den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls von dem jungen Mann angegriffen und leicht verletzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aalen: Schachtdeckel ausgehoben

In der Nacht zum Sonntag wurden durch einen bislang Unbekannten drei Schachtdeckel in der Saarstraße herausgehoben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten setzten die Deckel wieder ein. Glücklicherweise kam durch diese Art des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr niemand zu Schaden. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung setzen.

Essingen: Böschungsbrand

Gegen 16 Uhr rückte am Sonntag die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu einem Böschungsbrand aus. Der Polizei wurde gemeldet, dass auf der L1165 ein bislang unbekannter Traktorfahrer qualmendes Reisig transportiert habe, welches teilweise vom Hänger fiel und zwischen Lauterburg und Essingen und auf dem Weg Richtung Bartholomä eine jeweils 10 Meter lange Böschung in Brand setzte. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schrezheim: Von Personengruppe bedrängt

Am Samstagmittag erstattete ein 22-Jähriger Anzeige bei der Polizei in Ellwangen. Eigenen Angaben zufolge wurde er am Freitag gegen 23:50 Uhr am Bahnhof von Schrezheim von einer fünfköpfigen Personengruppe bedrängt und zur Herausgabe seines Rucksackes aufgefordert. Die bislang Unbekannten entnahmen daraus den Geldbeutel mit etwa 50 Euro Bargeld des 22-Jährigen und gaben ihm den Rucksack anschließend wieder zurück. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Widerstand gegenüber Polizeibeamten

In einer medizinischen Notlage befand sich ein 77-jähriger Mann, mit dem es Polizeibeamte am Sonntag im Krankenhaus in Aalen zu tun hatten. Er befand sich gegen 15:30 Uhr aufgrund eines Sturzes zur Untersuchung in der Notaufnahme. Von dort entfernte er sich, wobei er das Klinikpersonal bedrohte. Eine hinzugerufene Streife konnte den Mann am Parkhaus der Klinik antreffen. Da dieser deutlich alkoholisiert war, wurde er bezüglich einer möglichen Trunkenheitsfahrt belehrt. Aufgrund eines positiv durchgeführten Atemalkoholtest sollte der Mann daraufhin einer Blutentnahme unterzogen werden. Hiergegen wehrte sich dieser vehement und versuchte nach den eingesetzten Beamten zu schlagen, sodass er fixiert werden musste. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte er die Beamten. Gegen ihn wird nun unter anderem auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Schwäbisch Gmünd: Biene löst Unfall aus

Aufgrund einer Biene im Fahrzeug geriet am Freitag gegen 16:10 Uhr eine 54-jährige Smart-Fahrerin auf der K3329 in Panik. Infolgedessen überfuhr sie mit ihrem Fahrzeug eine Leitplanke und überschlug sich vermutlich mehrmals in einer angrenzenden Wiese, in der das Fahrzeug letztendlich zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegenüber Polizeibeamte

Aufgrund von vorausgegangenen Streitigkeiten zwischen einem 48-Jährigen und einer 26-Jährigen sollten am Samstag, gegen 21:15 Uhr, die Personalien des Mannes am Marktplatz erhoben werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und wurde zunehmend aggressiver. Aufgrund dessen wurden weitere Streifen angefordert. Auch im weiteren Verlauf blieb der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten weiterhin, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde.

Schwäbisch Gmünd: Mit Linienbus kollidiert

Am Samstag gegen 22 Uhr verstieß ein 66-Jähriger in der Oberbettringer Straße gegen das Rechtsfahrgebot. Aufgrund dessen prallte er mit seinem VW-Polo gegen einen entgegenkommenden Linienbus eines 44-jährigen Fahrers. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell