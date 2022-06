Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch, Terrassenbrand, Frau aus Toilette befreit

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Medizinalratsklinge geparkten Ford C-Max. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an dem Ford. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Wallhausen: Brand auf Terrasse

Am Sonntagmittag gegen 15:13 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand auf einer Terrasse in der Straße Zum Winterhölzle gemeldet. Bis zum Eintreffen der Streife hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gaildorf: Einbruch in Obstverkaufsstand

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 20:45 Uhr und Samstag, 8:15 Uhr Zutritt zu einem Obstverkaufsstand in der Karlstraße. Aus dem Verkaufsstand entnahmen die Einbrecher Waren im Wert von knapp 200 Euro. Im selben Zeitraum versuchten vermutlich dieselben Täter auch in eine Imbissbude an der gleichen Örtlichkeit einzubrechen. Dies gelang nicht. Dennoch entstand an der Imbissbude ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Schwäbisch Hall: Frau von Feuerwehr aus Toilette befreit

Über die Rettungsleitstelle wurde am Sonntag kurz vor 9:00 Uhr gemeldet, dass auf einer Toilette in einem Parkhaus in der Straße Weilerwiese eine Person eingeschlossen sei. Die 38-Jährige konnte von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Grund für diese war offenbar eine defekte Türklinke gewesen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell