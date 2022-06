Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Plüderhausen: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Aufgrund eines Brandalarmes rückte die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr in die Asylunterkunft in der Schulstraße aus. Auf dem Herd vergessenes Essen entzündete sich, wodurch es letztlich zu einer starken Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Backnang: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Martin-Dietrich-Allee geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Großerlach: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 23:15 Uhr einen in der Hirtengasse geparkten Opel indem er die Fahrertüre des Fahrzeuges zerkratzte. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell