Polizei Bochum

POL-BO: VfL-Aufstiegsfeier: Tatverdächtiger (22) nach Angriff auf Polizeibeamte identifiziert

Bochum (ots)

Im Rahmen der Feierlichkeiten nach dem Aufstieg des VfL am 23. Mai 2021 auf der Castroper Straße in Bochum kam es zu massiven Ausschreitungen in der Fanszene.

Die Polizei hat nach einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht. (Pressemeldung vom 8. Dezember 2021)

Nun ist ein 22-jähriger Bochumer als Tatverdächtiger ermittelt worden.

Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu nutzen.

