Polizei Bochum

POL-BO: VfL-Aufstiegsfeier: Tatverdächtiger nach Angriff auf Polizeibeamten mit Foto gesucht

Bochum (ots)

Im Rahmen der Feierlichkeiten nach dem Aufstieg des VfL am 23. Mai 2021 auf der Castroper Straße in Bochum kam es zu massiven Ausschreitungen in der Fanszene. Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto nach einem weiteren Tatverdächtigen.

Polizeibeamte wurden während des Einsatzes aus einer Gruppe von mehr als 50 Personen über mehrere Minuten hinweg mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen beworfen. Der Tatverdächtige war Teil dieser Gruppe. Er griff einen Polizeibeamten an und versuchte, ihm das Reizstoffsprühgerät gewaltsam zu entreißen.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das Bild des Tatverdächtigen finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/70664

Das ermittelnde Regionalkommissariat (KK 31) bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

