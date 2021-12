Polizei Bochum

POL-BO: Junger Herner (14) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Am 8. Dezember, gegen kurz vor 8 Uhr, kam es in Herne im Bereich der Wakefieldstraße/Kurhausstraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 48-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Wakefieldstraße in Richtung Edmund-Weber-Straße. Im Einmündungsbereich zur Kurhausstraße musste sie an einer roten Ampel halten. Nach bisherigem Stand fuhr sie, nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, ihr Fahrzeug an.

Zeitgleich querte ein 14-jähriger Schüler aus Herne mit seinem Fahrrad die Wakefieldstraße in Richtung Dürerhalde.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem jungen Zweiradfahrer. Der Schüler kam zu Fall und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlung aufgenommen.

