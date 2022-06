POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: KORREKTUR Pressemeldung 10:00 Uhr

Aalen (ots) - Winnenden: Roller-Fahrer nach Sturz schwer verletzt Am Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 36jähirger Piaggio-Roller-Fahrer die Ringstraße in Winnenden in stadtauswärtige Richtung. An der Einmündung zur Leutenbacher Straße wollte er nach rechts weiter auf der Ringstraße fahren. Hierbei kam er zu weit nach rechts an einen erhöhten Bordstein und stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann schwer ...

