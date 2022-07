Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 53-Jährige abgelenkt und bestohlen - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (12.07.), gegen 17:15 Uhr, sprach ein Unbekannter eine 53-Jährige an einem Parkplatz am Theodor-Heuss-Platz an. Er zeigte ein auffälliges Interesse für ein Reifenventil ihres Autos und schien ihr dort etwas zeigen zu wollen. Als sie sich hinunterbeugte, bemerkte sie eine Bewegung an ihrer Umhängetasche. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend zügig in Richtung Düsseldorfer Straße. Der 53-Jährigen kam dies seltsam vor und sie musste feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche verschwunden war. Den Tatverdächtigen verlor sie jedoch schnell aus den Augen. Ein weiterer Autofahrer teilte ihr mit, dass der mutmaßliche Taschendieb in einen älteren Kleinwagen gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sei.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein, war von stämmiger Statur und hatte kurze schwarze Haare. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Dazu trug er eine Sonnenbrille und eine Umhängetasche. Laut der Zeugin sprach der Mann gebrochen Deutsch und könnte nordafrikanischer Herkunft sein.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können. Zudem bittet die Polizei auch den Autofahrer, der mit der 53-Jährigen gesprochen hat, sich zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter der 02131 300-0.

