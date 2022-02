Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefahrgutunfall auf der Bundesautobahn 7 zwischen der AS Guxhagen und der AS Melsungen.

Am Dienstag, den 22.02.2022, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunfallten Sattelzuges gab an, dass es während der Fahrt zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Motorraum kam. Im Anschluss versagte die Bremsanlage und der LKW geriet über den Seitenstreifen in die Böschung. Dort kam der LKW zum Stillstand und brannte komplett aus. Der Fahrer konnte den LKW unverletzt verlassen. Beladen war der Sattelzug mit dem Gefahrstoff Isocyanat. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An dem LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die BAB 7 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Aus den umliegenden Feuerwehren waren 150 Einsatzkräfte eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizeiautobahnstation in Baunatal übernommen.

