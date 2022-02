Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baggersteuergerät im Wert von 10.000 Euro aus Baucontainer gestohlen: Zeugen an Schleuse Wahnhausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende auf einer Baustelle an der Fuldataler Schleuse Wahnhausen ihr Unwesen getrieben. Sie öffneten gewaltsam einen Baucontainer, aus dem sie ein Baggersteuergerät für Unterwasserarbeiten und dazugehörige Antennen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro stahlen. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich die Tat auf der Baustelle an der B 3 in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, ereignet. Wann genau in diesem Zeitraum der Einbruch stattgefunden hat, ist noch unklar. Neben dem aufgebrochenen Gerätecontainer gingen die Täter auch den Bürocontainer der Baufirma gewaltsam an, konnten diesen aber nicht öffnen. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

