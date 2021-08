Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche von Picknickdecke geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einen unbeobachteten Moment haben Diebe am Dienstagabend im Volkspark ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 29-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie sich zusammen mit einem Freund im Park aufhielt. Sie hatten eine Picknickdecke ausgebreitet und dort auch ihre Sachen abgelegt.

Kurz vor halb 9 gingen beide zur Toilette und ließen ihre Sachen für wenige Minuten unbeaufsichtigt. Als sie zurückkamen, war die Handtasche weg - und mit ihr auch eine Musikbox, die sich darin befand.

Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße wenden.

Nachträglich angezeigt wurde auch noch ein Taschendiebstahl vom Wochenende in der Pariser Straße. Eine 59-jährige Frau meldete am Dienstag der Polizei, dass ihr beim Einkaufen in einem großen Supermarkt das Mobiltelefon aus der umgehängten Handtasche gestohlen wurde. Es handelt sich um ein iPhone 11. Die Tatzeit: Samstag, 21. August, zwischen 14 und 15 Uhr. Täterhinweise liegen nicht vor; der Betroffenen war nichts Verdächtiges aufgefallen, während sie sich in dem Einkaufsmarkt aufhielt. |cri

