Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Autos in Süsterfeld-Helleböhn aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn drei Autos aufgebrochen. Zwar machten die Täter kaum Beute, sie richteten mit ihrem Vorgehen jedoch mehrere Hundert Euro Schaden an. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Dienstagmorgen von einem Autobesitzer in den Kellerwaldweg gerufenen worden. An seinem dort abgestellten blauen Ford Fiesta hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und eine Tasche sowie den Fahrzeugschein gestohlen. Wenig später meldeten sich die Besitzer eines grauen Audi A6 aus der Leuschnerstraße und eines grauen Seat Ateca aus der Meißnerstraße, deren Fahrzeuge auf gleiche Art und Weise aufgebrochen wurden. Wann genau in der Nacht die Taten stattfanden, ist bis dato noch ungeklärt.

Die weiteren Ermittlungen zu den drei Auto-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

