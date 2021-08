Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrugsversuche durch "Schockanrufe"

Borken (ots)

Betrüger treiben derzeit mit sogenannten Schockanrufern in Borken ihr Unwesen: Am Dienstag meldeten sich daraufhin mehrere Betroffene aus Borken bei der Polizei. Kern der perfiden Masche: Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und behaupten, dass ein enger Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Die Betroffenen erkannten glücklicherweise, dass sie es am anderen Ende der Leitung nicht mit der Polizei zu tun hatten, sondern mit Kriminellen.

Bei dieser Masche versuchen die Täter, die Betroffenen angesichts einer scheinbaren Notsituation von Angehörigen zur Zahlung von hohen Geldsummen zu bringen. Die Polizei warnt erneut davor: Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch beenden. Im Zweifelsfall sollten Betroffene eigenständig Kontakt mit ihren Angehörigen aufnehmen und die Polizei informieren.

