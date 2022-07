Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Ladendiebstähle in Ladengeschäft

Neuss (ots)

Am Montag (11.07.) wurde ein Ladengeschäft an der Niederstraße Schauplatz von einem versuchten Ladendiebstahl.

Zunächst hatte gegen 13:20 Uhr ein 39-Jähriger die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs auf sich gezogen. Der Mann hatte versucht, mit drei Powerbanks und einem Kopfhörer das Geschäft zu verlassen - ohne sie zuvor zu bezahlen. Sicherheitshalber hatte er sie auch schon einmal ausgepackt. Er wurde durch den Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Diese stellten fest, dass der 39-Jährige bereits mehrfach mit verschiedenen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Gegen 18 Uhr versuchte ein 27-Jähriger sein "Glück": Er versuchte, Parfum zu entwenden. Mit seiner Beute wollte er den Laden verlassen, fiel jedoch ebenso dem Ladendetektiv ins Auge. Als dieser ihn stellen und festhalten wollte, leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand. Die wiederum hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen auch ihn vorläufig fest. Da er mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz ist, wurde in seinem Fall das beschleunigte Verfahren angeregt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens bei kleineren Delikten. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen.

Beide Tatverdächtigen wurden am Dienstag (12.07.) im Amtsgericht vorgeführt. Dieses schickte den 39-Jährigen in Untersuchungshaft. Für den 27-Jährigen wurde die Verhandlung für Mittwoch (13.07.) angesetzt.

