Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads

Neuss (ots)

Am Montag (04.07.), gegen 18:15 Uhr, stellten Polizeibeamte während eines Einsatzes am Hermannsplatz ein Fahrrad sicher. Das dunkelgrau-matte Herrensportrad der Marke Granville, Typ Toronto Urban City Trekking befindet sich in einem unbeschädigten Zustand, auch das verschlossene Drahtseil-Zahlenschloss am Rahmen ist noch intakt. Nur die Reifen sind luftleer.

Aufgrund der Fundumstände ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Zweirad um Diebesgut handelt.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Eigentümer des Fahrrads.

Wer sein Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei kann gestohlene Gegenstände nur als solche erkennen, wenn der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl anzeigt und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben wird. Hierzu eignen sich Individualkennzeichnungen, zum Beispiel Fahrradrahmennummern. Wer sichergehen möchte, dass sein Fahrrad eindeutig zugeordnet werden kann, lässt es codieren. Die Codierung in Form eines individuellen Aufklebers am Rad kann von Polizisten vor Ort überprüft und der Eigentümer so ermittelt werden. Zudem schreckt eine Codierung Gelegenheitstäter ab, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand eines codierten Fahrrades überführt zu werden, ist hoch. Wer sein Fahrrad kennzeichnen lassen möchte, bekommt alle wichtigen Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

