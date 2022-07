POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster auf

Dormagen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.07.), gegen 03:20 Uhr, hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Rathaus Galerie an der Kölner Straße verschafft. Nachdem die Einbrecher an der Römerstraße eine Eingangstür aufgehebelt hatten, versuchten sie in der Einkaufspassage einen Geldautomaten aufzubrechen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, ...

