POL-HH: 220104-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl in ein Geldinstitut in Hamburg-Wandsbek

Tatzeit: 03.01.2022, 01:04 Uhr bis 01:09 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Marktstraße

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter durch eine Wand in den Tresorraum eines Geldinstituts zu gelangen, nachdem sie zunächst in dieses eingebrochen waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter zunächst in eine an das Geldinstitut angrenzende Tiefgarage (Zufahrt über Kattunbleiche) und hebelten in dieser eine Tür auf, welche in die Räumlichkeiten des Geldinstituts führte. Dort angelangt versuchten sie gewaltsam durch eine Wand in den dort befindlichen Tresorraum zu gelangen. Dieser Versuch wurde jedoch offenbar nach wenigen Minuten abgebrochen und die Täter entfernten sich, ohne in den Tresorraum gelangt zu sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

