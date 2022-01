Polizei Hamburg

POL-HH: 220104-1. Vier Jugendliche nach versuchtem Einbruch in Hamburg-Fuhlsbüttel vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit:04.01.2022, 02:01 Uhr; Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Flughafenstraße

Beamte des Polizeikommissariats 34 (PK 34) konnten in der vergangenen Nacht vier Jugendliche vorläufig festnehmen, die verdächtig sind, einen versuchten Einbruch in einen Kiosk in Fuhlsbüttel begangen zu haben.

Der Inhaber des Kiosks in der Flughafenstraße wurde in der Nacht durch eine Überwachungssoftware auf seinem Mobiltelefon darüber informiert, dass gerade ein offensichtlicher Einbruchsversuch bei seinem Kiosk stattfinden würde. Anschließend konnte er über eine Videoüberwachungstechnik beobachten, dass sich mehrere Personen dem Kiosk genähert hatten und mit Gewalt auf die Tür einwirkten. In den Kiosk gelangten die mutmaßlichen Einbrecher jedoch nicht.

Nachdem der Inhaber daraufhin die Polizei verständigt hatte, konnten im Rahmen der Fahndung mit neun Streifenwagen vier Jugendliche (14, 15, 16, 16) vorläufig festgenommen werden. Ihr äußeres Erscheinungsbild entsprach der zuvor abgegebenen Täterbeschreibung. Drei der Tatverdächtigen haben die marokkanische, der vierte die algerische Staatsangehörigkeit.

Die vier Jugendlichen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen später an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen gegen sie führt jetzt das LKA 114.

