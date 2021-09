Polizei Mönchengladbach

POL-MG: WC-Anlage am Friedhof Giesenkirchen beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Am Friedhof in Giesenkirchen am Nellessenweg haben Unbekannte zwischen Dienstagnacht, 21.09.2021, 3 Uhr, und Mittwochmittag, 14 Uhr, die Herrentoilette beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen ist in einer der WC-Kabinen ein kleiner papierartiger Gegenstand entzündet worden. An einer Wand entstand dadurch ein Rußschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

