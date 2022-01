Polizei Hamburg

POL-HH: 220103-3. Vier vorläufige Festnahmen nach Sachbeschädigung an acht Fahrzeugen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.01.2022, 21:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Scheelring

Beamte des PK 24 konnten mit Hilfe aufmerksamer Zeugen in der vergangenen Nacht vier 16-Jährige vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, insgesamt acht Fahrzeuge in Hamburg-Eimsbüttel beschädigt zu haben.

Gestern Abend konnten zwei Zeugen in Eimsbüttel beobachten, wie aus einer Gruppe offensichtlicher Jugendlicher heraus mehrere im Scheelring geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Nachdem sich beide Zeugen zunächst bei der Polizei gemeldet hatten, verfolgte einer der beiden die sich entfernenden Täter und konnte so die hinzukommenden Polizeibeamten an sie heranführen.

Als die Personen sich beim Eintreffen der Polizeikräfte zunächst entfernen wollten, konnten zwei tatverdächtige 16-jährige Deutsche noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung mit insgesamt sechs Streifenwagen konnten, auch mit Unterstützung der Diensthündin "Lea", zwei weitere Tatverdächtige im Bereich eines in der Nähe befindlichen Waldstückes angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich ebenfalls um zwei deutsche 16-Jährige.

Die vier Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Lew.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell