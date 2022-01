Polizei Hamburg

POL-HH: 220101-2. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.12.2021, gegen 17:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Marktplatz

Am Freitagnachmittag sind zwei Männer am Eppendorfer Marktplatz mit einem Cuttermesser schwer im Gesicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die zwei Männer (49, 56) an einer Haltestelle auf den Bus gewartet, als der spätere Täter an sie herantrat und unter einem Vorwand zunächst das Gespräch suchte. Im weiteren Verlauf griff er die zwei Männer mutmaßlich mit einem Cuttermesser an und verletzte beide damit im Gesicht. Nachdem einer von ihnen zu Boden gestürzt war, soll der Täter noch nach ihm getreten haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser und mussten dort operiert werden. Während der 56-Jährige das Krankenhaus später wieder verlassen konnte, wurde der 49-Jährige dort stationär aufgenommen.

Es erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen, bei denen jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden konnte. Der Unbekannte wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 35 bis 55 Jahre alt - etwa 1,80 m bis 1,90 m groß - Glatze - Vollbart - trug einen grauen, knielangen Mantel

Die örtliche Kripo (LKA 133) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell