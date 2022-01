Polizei Hamburg

POL-HH: 220103-1. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.01.2022, 19:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Maienweg

Gestern Abend wurde eine 47-Jährige von zwei bislang unbekannten Tätern in ihrer Wohnung in Ohlsdorf überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei Männer an der Wohnungstür der 47-jährigen Bewohnerin. Als sie die Tür geöffnet hatte, wurde sie unvermittelt von einem der Täter in die Wohnung gedrängt. Hier forderte er zunächst Bargeld und entriss ihr im weiteren Verlauf das Handy. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der zweite Täter verblieb währenddessen an der Tür. Anschließend flüchteten beide Männer aus dem Haus und weiter in Richtung Bahnhof Ohlsdorf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit neun Funkstreifenwagen sowie einem Diensthund führte nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die beiden Geflüchteten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (hatte die Frau in die Wohnung gedrängt):

- männlich - 20-30 Jahre - 170-180 cm - "südländische" Erscheinung - korpulent mit Bauch - kleiner Schnurrbart - sprach persisch mit afghanischem Akzent - bekleidet mit dunkler Winterjacke und dunkler Arbeitshose

Täter 2 (verblieb an der Wohnungstür):

- männlich - 25-35 Jahre - 170-180 cm - "südländische" Erscheinung - schwarze, nackenlange, nach hinten gegelte Haare - Falten auf der Stirn - sprach persisch mit afghanischem Akzent - bekleidet mit dunkler Winterjacke ohne Kapuze und dunkler Hose

Das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

