Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf - Trickdiebin versucht Seniorin zu bestehlen

Meerbusch (ots)

Einbrecher hebelten am Freitag (08.07.), in der Zeit von 09:30 bis 12:30 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße auf. Die Bewohnerin musste nach ihrer Rückkehr feststellen, dass alle Räume der Wohnung achtlos nach Wertsachen durchsucht worden waren. Hinweise zu den Tätern und ihrer möglichen Beute liegen bislang noch nicht vor.

Kurios: Während zu Hause Einbrecher am Werk waren, hatte eine Trickdiebin gegen 11:30 Uhr nahezu zeitgleich versucht, die Wohnungsinhaberin an der Necklenbroicher Straße zu bestehlen. Die Unbekannte hatte die Seniorin unter einem Vorwand angesprochen und dann versucht, einen goldenen Armreif vom Handgelenk zu stehlen. Nachdem das Opfer durch laute Rufe auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchtete die Frau.

Sie wird als circa 30 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, mit "stabiler" Statur und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Die Unbekannte war dunkel gekleidet und trug einen Rock.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

