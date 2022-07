Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugensuche der Polizei - Zwei nächtliche Brände beschäftigen Kripo

Neuss (ots)

Derzeit beschäftigen gleich zwei Brände die Kripo in Neuss.

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Dienstag (12.07.) zunächst zur Adolfstraße aus. Dort hatten Anwohner, um kurz nach Mitternacht, brennende Mülltonnen in der Durchfahrt dortiger Reihenhäuser.

Die Flammen konnten durch die Zeugen selbständig gelöscht werden.

Kurz vor dem Brand hatten Passanten eine Frau wahrgenommen, die sich auffällig im später betroffenen Bereich bewegt und umgeguckt hatte.

Die Unbekannte wird als 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie soll etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Ihre Körperhaltung und ihr Gang seien leicht vorgebeugt werden. Das Haar der Frau war durch ein Tuch bedeckt. Sie trug ein langes Kleidungsstück, das den ganzen Körper bedeckte und eine Art Flasche in der Hand.

Auch eine Parkbank am Erlenweg in Reuschenberg wurde in derselben Nacht durch Feuer beschädigt. Etwa gegen 1:45 Uhr setzte vermutlich ein unbekannter Täter die Sitzfläche in Brand.

In beiden Fällen ermittelt das zuständige Kriminalkommissariat 11 und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell