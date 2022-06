Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag in der Blumenstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort in Höhe des Hauses Nummer 16 einen schwarzen Ford und einen schwarzen Mercedes gerammt. Die beiden Pkws parkten am Straßenrand. Gegen 11:50 Uhr soll ein weißer Lkw mit roter Aufschrift die zwei Autos beschädigt haben. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Lkw, der an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

