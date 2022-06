Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht mit Pkw unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am späten Mittwochnachmittag die Polizei verständigt. Dem Mann war ein Autofahrer aufgefallen, der von Erfenbach kommend vor ihm in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Zeuge berichtete der Polizei, dass der Fahrer des BMW mehrmals von der Fahrbahn abkam und über den Grünstreifen am Fahrbahnrand fuhr.

Der Anrufer folgte dem Pkw bis zu einem Parkplatz in der Merkurstraße. Dort stoppte der Fahrer. Die hinzugerufene Polizei kontrollierte den Mann. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auf den 48-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |mhm

