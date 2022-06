Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Königstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden gekommen. Eine 34-Jährige fuhr kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Pfaffstraße in Richtung Königsstraße. Die Ampel zeigte "Rot" ist aber auch mit einem Grünpfeil für Rechtsabbieger versehen. Die Autofahrerin bog nach rechts ab ohne das Rotlicht zu beachten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 47 Jahre alten Frau. Sie war in der Königsstraße Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus weiterfahren.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Allerdinge entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell