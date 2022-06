POL-PPWP: Fußgänger angefahren

Kreis Kaiserslautern (ots) - Das Drift-Trike, dass am Wochenende gestohlen wurde, ist im Zusammenhang mit einer Unfallflucht schon am Freitag durch die Polizei sichergestellt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/ahAWZ). Der Diebstahl lässt sich somit auf die Zeit von Freitagabend zwischen 18 Uhr und 23:50 Uhr in der Waldstraße in Niederkirchen eingrenzen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 ...

