POL-PPWP: Korrektur: Drift- Trike gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Das Drift-Trike, dass am Wochenende gestohlen wurde, ist im Zusammenhang mit einer Unfallflucht schon am Freitag durch die Polizei sichergestellt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/ahAWZ). Der Diebstahl lässt sich somit auf die Zeit von Freitagabend zwischen 18 Uhr und 23:50 Uhr in der Waldstraße in Niederkirchen eingrenzen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150, jederzeit entgegen. Wir haben die Pressemeldung von heute, 11:17 Uhr, aus Dopplungsgründen gelöscht. Wir bitten die doppelte Berichterstattung zu entschuldigen. |elz

