Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Auto überschlägt sich - Zwei Verletzte (18.04.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag hat sich ein Auto auf der Kreisstraße zwischen Holzhausen und Mühlheim überschlagen. Eine 62 -Jährige Fahrerin eines Renault Clio und ihre 52 Jahre alte Mitfahrerin sind hierbei verletzt worden. Die beiden Frauen fuhren in Richtung Mühlheim., als von einem Feldweg ein 23-jähriger Daimlerfahrer mit seiner G-Klasse auf die Kreisstraße einbog. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen überschlug sich der Renault. Ein Krankenwagen verbrachte die leichtverletzte Fahrerin und ihre schwer verletzte Mitfahrerin in eine Klinik. Beide Autos mussten geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell