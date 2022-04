POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss (19.04.2022)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein heftiger Verkehrsunfall hat am frühen Montagmorgen an der Abzweigung Bundesstraße 14 und Obere Wiesen im Bereich eines Einkaufzentrums am Ortseingang von Spaichingen zwei leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden gefordert. Eine 27-Jährige war gegen 05.50 ...

