Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Pfaffenweiler) Radfahrer stoßen zusammen - Zwei Verletzte (18.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen zwei Radfahrern am Montag auf einem Radweg neben der Landesstraße 181. Eine 34-jährige Radlerin beobachtet einen Unfall zwischen zwei Rad fahrenden Kindern und wendete auf dem schmalen Radweg, um helfen zu können. Dabei übersah sie einen 31-jährigen Rennradfahrer, der ihr auf der für ihn abschüssigen Strecke mit schnellem Tempo entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Mann Verletzungen zuzog, die er in einer Klinik behandeln lassen musste. Die Frau erlitt leichtere Verletzungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Den Schaden an den beiden Rädern schätzte die Polizei auf etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell