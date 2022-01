Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht (Ergänzung)

Haren (ots)

Über den Jahreswechsel kam es in Haren zu diversen Sachbeschädigungen. Gleich zweimal beschädigten bislang unbekannte Täter in der Ringstraße eine Jalousie und eine Fensterbank eines Wohnhauses durch Steinwürfe. In der angrenzenden Wilhelmstraße wurde ebenfalls die Jalousie eines Hauses durch einen Steinwurf beschädigt. In der Mittelstraße zerstörten unbekannte Täter die Scheibe einer Bushaltestelle. An der Wesuweer Straße in Höhe des Netto-Marktes wurde ein Verteilerkasten umgestoßen und anschließend ein Kabelstrang herausgerissen. Zu weiteren zwei Fällen von Sachbeschädigungen kam es in Emmeln. Dort wurden Bretter eines Zaunes an der St. Josef-Kirche herausgetreten. In diesem Fall konnten die jugendlichen Täter bereits ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell