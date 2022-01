Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Motorhaube zerkratzt

Schüttorf (ots)

Am Freitag, 31.12.21, kam es in der Zeit von 13 Uhr bis 13:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Parkplatz des K+K Marktes an der Waldenburger Straße. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines Opel Insignia und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

