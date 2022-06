Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220614.6 Itzehoe: Dreiste Diebe

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend haben Unbekannte einem Mann den Inhalt seiner Geldbörse gestohlen, die er kurzzeitig auf dem Dach seines Autos liegengelassen hatte. Zwar stellte der Geschädigte einen der Diebe kurzzeitig, letztlich flohen beide jedoch unerkannt.

Gegen 22.15 Uhr parkte ein 30-Jähriger sein Auto am Sandberg und legte nach dem Aussteigen sein Portemonnaie auf das Fahrzeugdach. Hier vergaß er es und entfernte sich, bevor er schließlich merkte, dass er sein Geld zurückgelassen hatte. Kurz vor Rückkehr zu dem Wagen sah er seine Geldbörse am Boden liegen und bemerkte zwei Jugendliche, die sich entfernten. In der Annahme, dass die jungen Leute das Portemonnaie genommen hatte, forderte er sie zum Stehenbleiben auf. Einen jungen Mann ergriff der Geschädigte noch kurzzeitig, letztlich liefen jedoch beide in Richtung Breite Straße davon. Bei der Durchsicht seines Eigentums stellte der Anzeigende fest, dass aus seiner Geldbörse 70 Euro fehlten. Die hatten die Flüchtenden vermutlich an sich genommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell