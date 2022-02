Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksamer Zeuge

Häselrieth (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Häselrieth touchierte eine 60-jährige Toyota-Fahrerin Dienstagvormittag beim Einparken einen bereits abgestellten VW. Die Dame schaute kurz nach den Beschädigungen, setzte sich in ihren Wagen und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprach den Geschädigten auf den Schaden an seinem Wagen an. Zudem notierte sich der Unbeteiligte das Kennzeichen der Unfallflüchterin und konnte dieses den eingesetzten Polizisten für weitere Ermittlungen übergeben. An der Halteranschrift konnte der Toyotoa mit Unfallschäden festgestellt werden. Die Fahrerin muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

