Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweis nachgegangen

Bad Salzungen (ots)

Dienstagabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof in Bad Salzungen Drogen konsumieren sollen. Die Beamten stellten in einem Fahrstuhl vor Ort mehrere Heranwachsenden fest und kontrollierten diese. Bei einem 17-Jährigen fanden sie daraufhin eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der junge Mann wurde anschließend an seine Eltern übergeben und erhält nun eine Anzeige.

